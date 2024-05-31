علي حمدان: لودريان لم يذكر الخيار الثالث وتم التأكيد على الحوار من دون شروط مسبقة ولا فيتو على أحد

اشار مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان الى ان الاجتماع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والمبعوث الفرنسي جان ايف لودريان كان جيدا، وحقيقة يُسجل اهتمام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالملف اللبناني، وبنتيجة زيارة لودريان بات التشاور حتميا لانتخاب رئيس.

واوضح حمدان في حديث تلفزيوني، بان لودريان سأل بري ما المطلوب من الفرنسيين لانقاذ الوضع بالخطة التي طرحتها، واكد بان لودريان لم يذكر الخيار الثالث وتم التأكيد على الحوار من دون شروط مسبقة، ولا فيتو على أحد وثنائي حركة أمل - حزب الله لا يمانع دخول جلسة انتخابية من دون العلم مسبقا بهوية الرئيس.

واردف حمدان ردا على سؤال: "لماذا سيدعو بري إلى حوار إذا كانوا لا يريدون المشاركة فيه؟".