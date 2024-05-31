ضحاياه 9 أشخاص.. "مسطول" يثير الرعب في شوارع المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

اهتزت مدينة الدار البيضاء وسط المغرب، الخميس، على وقع جريمة راح ضحيتها شخص وأصيب 8 آخرون بإصابات خطيرة، بعد تعرضهم لعملية طعن في الشارع العام.

وسادت حالة من الرعب وسط سكان منطقة البرنوصي بالدار البيضاء بعد إقدام المتهم باستهداف ضحاياه بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وإثر هذه الجريمة اضطر رجل أمن لاستخدام سلاحه الوظيفي، لإيقاف الشخص البالغ من العمر 29 سنة، والذي كان تحت تأثير المخدرات.

وحسب مصدر لموقع "le 360" المحلي، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت إقدام المتهم، الذي كان تحت تأثير حالة التخدير نتيجة تعاطي المؤثرات العقلية، على تعريض 9 أشخاص لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض، بدون سبب ظاهر، مما تسبب في وفاة أحد الضحايا وإصابة الباقين بجروح.

وقد اضطر مفتش شرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي مصيبا المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، مما مكن من تحييد الخطر وضبط المعني بالأمر، الذي تم نقله رفقة الضحايا للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.