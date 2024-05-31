4 مصابين في تصادم ملاكي بتروسيكل في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

أصيب 4 أشخاص في تصادم تروسيكل بسيارة ملاكي عى طريق "المنصورة - طناح" أمام قرية ميت الصارم بمحافظة الدقهلية.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز ، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة بوقوع حادث تصادم نتج عنه إصابة 4 أشخاص.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة: محمد جمال محمد، 29 عامًا، بجرح قطعي بالرأس حوالي 5 سم وكدمات متفرقة بالجسم، وآية علي محمود، 35 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج و رضا عبد العزيز، 50 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الايمن و زين محمد عبد العال، عمر عامين، باشتباه ما بعد الارتجاج.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، وتحرر بذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.