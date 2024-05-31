تصعيد خطير.. بايدن يعطي الضوء الأخضر لاستخدام سلاح أمريكا في ضرب روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

في تصعيد خطير، أعلن مسؤول أمريكي كبير اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا للأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة ضد أهداف على الأراضي الروسية، ولكن فقط للدفاع عن منطقة خاركيف الخاضعة للنيران.

يقول المسؤول حسبما أعلنت فرانس برس: "وجه الرئيس جو بايدن فريقه مؤخرًا للتأكد من أن أوكرانيا قادرة على استخدام الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة لأغراض مكافحة إطلاق النار في منطقة خاركيف، حتى تتمكن أوكرانيا من الرد على القوات الروسية التي تهاجمهم أو تستعد لمهاجمتهم". بشرط عدم الكشف عن هويته.

وفي وقت سابق، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها إذا تسببت في أي تهديد لموسكو فقد تستخدم روسيا السلاح النووي.

,ومن جانبه، قال الكرملين، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وبعض الدول الأوروبية تشجع أوكرانيا على مواصلة ما وصفها "بالحرب العبثية" التي تخوضها كييف مع موسكو، واتهمهم بتأجيج التوترات في الأسابيع القليلة الماضية، بحسب "رويترز".

وحمّل دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس، بعض الدول الغربية مسؤولية إثارة التوترات في الأسابيع القليلة الماضية من خلال السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي زودتها بها لضرب أهداف داخل روسيا، وهو أمر لم توافق الولايات المتحدة علانية حتى الآن على القيام به.

وأضاف للصحفيين "بدأت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، لا سيما الولايات المتحدة، وغيرها من الدول الأوروبية جولة جديدة من التصعيد في الأيام والأسابيع القليلة الماضية".

وتابع "يفعلون ذلك عن عمد. نسمع الكثير من التصريحات العدائية... إنهم يشجعون أوكرانيا بكل الطرق الممكنة على مواصلة هذه الحرب العبثية".

وأردف قائلًا "كل هذا سيكون له حتمًا عواقب وسيلحق في نهاية المطاف ضررًا بالغًا بمصالح تلك الدول التي اختارت التصعيد".