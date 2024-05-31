مفيش علمي ولا أدبي تاني.. وزير التعليم: تطوير مناهج الثانوية العامة خلال عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن سيتم العمل على تطوير مرحلة الثانوية العامة من خلال مناهج جديدة بشكل مختلف وتعدد المسارات والفرص، وحرية الاختيار.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" على قناة "ON": "مفيش حاجة اسمها علمي وأدبي ورياضة، ولا أريد الإعلان عن تفاصيل أكثر.. والقانون سيتغير، وسيتم طرح الأمر على الحورا المجتمعي، ومن ثم يتم عرضها للبرلمان، لتصبح قانون، ومن ثم يتم تطبيقها وقد يستغرق ذلك عامين".

وأكد الوزير، أن 30% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة للطالب أقل من المتوسط، و40% للمتوسط، و30% للمتميزين، مشددًا على ضرورة الانضباط السلوكي، ويبدأ ذلك من خلال الأسرة نفسها، بهدف تربية جيل قادر على التحدى والمثابرة ويكون لديه طموح مختلف.

وشدد وزير التربية والتعليم، على استعداد الوزارة لامتحانات الثانوية العامة، محذرًا :" حيازة الموبايل جريمة ، وأي شخص من غير الطلاب، سيتطبق عليه القانون 101، وقد تصل عقوبته للحبس 7 سنوات".

وواصل :"بقول للطالب هفتشك يعني هفتشك.. حيازة الموبايل حتى لو مغلق جريمة، وهدفنا كفائة الفرص، والصالح العام، وأن يجيب كل طالب وفق مجهوده وما حصله.. وبقول للأباء ادعوا لأبنائكم من البيت ومش لازم تروحوا أمام المدارس".