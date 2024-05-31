وزير التعليم يطمئن طلبة الثانوية العامة.. ويؤكد: الامتحانات من بنك الأسئلة والتصحيح مُحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قبيل انطلاق الامتحانات الوطنية التي يخوضها 745 ألف طالب وطالبة، وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، سلسلة من رسائل الطمأنينة لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم.

خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" على "أون"، شدد حجازي على أهمية الالتزام والهدوء داخل اللجان، مؤكدًا أن الامتحانات مصممة لتقييم مستويات متفاوتة من الفهم.

أكد حجازي على ضرورة أن يقوم أولياء الأمور بدعم أبنائهم من المنزل، داعيًا إياهم لعدم التجمهر أمام أبواب المدارس، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق إجراءات تفتيش دقيقة على الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية لضمان عدم حيازة الهواتف المحمولة، التي تعد جريمة داخل قاعات الامتحان.

أضاف وزير التربية والتعليم أن الأبواب ستفتح في تمام الثامنة والنصف صباحًا، وأن الامتحانات ستشمل أسئلة تغطي مستويات متعددة من الفهم، من البسيط إلى العميق، مع نسبة مخصصة للطلبة المتميزين، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع كتاب المفاهيم على الطلبة لمساعدتهم في الاستعداد للامتحانات.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن طبيعة الأسئلة ستتضمن مستويات مختلفة للفهم والتفسير، بنسبة ٣٠٪ للأسئلة المباشرة البسيطة، و ٤٠٪ للأسئلة المتطلبة لفهم الموضوع بعمق، و ٣٠٪ لأسئلة المتميزين.

وأكد على دقة عملية التصحيح نظرًا لاستخدام نظام البابل شيت، وطمأن الطلاب بأن شكل الأسئلة سيكون مشابهًا لنموذج العام الماضي.

وحذر حجازي من أن الحرمان من الامتحان يمكن أن يكون عقوبة لسوء السلوك داخل اللجان، محذرًا من الحيل التي قد يلجأ إليها بعض الطلاب لإدخال الهواتف المحمولة على الرغم من التفتيش الإلكتروني.