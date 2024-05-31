شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير ميناء العريش.. أبرز مستهدفات قطاع التشييد والبناء بخطة التنمية 24/25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بسيناء، ويظهر ذلك فيما تخصصه من استثمارات سنويا بخطة التنمية لتنفيذ مشروعات فى شتى المجالات لتحسين حياة أهالي سيناء ورفع مستوى المعيشة وتحفيز مناخ الاستثمار وفيما يلى نستعرض المشروعات المستهدفة فى قطاع التشييد والبناء فى خطة التنمية للعام المالى 2024/2025.

1. استكمال إنشاء 740 منزلا بدويا، والخدمات التابعة.

2. استكمال إنشاء 17 تجمعا تنمويا.

3. إنشاء خمسة تجمعات تنموية حضرية جديدة.

4. إزالة وإعادة إنشاء 24 عمارة آيلة للسقوط.

5. تطوير المناطق العشوائية بمحافظة شمال سيناء.

6. استكمال التنمية المتكاملة لأهالى سيناء «زراعى، سكنى، غير سكنى، خدمى، مزارع أسماك وأبقار وأغنام».

7. فى مجال الطرق والنقل والتخزين:

8. استكمال مدقات السيطرة الأمنية بطول 120 كم.

9. استكمال إنشاء ورصف طرق بمدن وقرى المحافظة.

10. استكمال تنمية وتطوير مدينة العريش.

11. استكمال إنشاء منفذ رفح.

12. إحلال وتجديد الطرق المتهالكة، ورصف وإنارة طرق المحافظة.

13. تطوير ميناء العريش البحرى.