شكرا لقرائتكم خبر عن 6 موارد للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.. التبرعات الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي الصادر برقم 171 لسنة 2023، عن أن موارد التحالف طبقًا لأحكام المادة رقم 16، تنص على الأتي:

1.اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.

2. أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.

3. المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

4. ربع أو عائد بيع من أي من الأصول المملوكة له.

5. عائد استثمار أمواله.

6. ما قد تخصصه الدولة كمساهمات.

7. أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.

ويكون للتحالف حساب أو أكثر بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري تودع فيما موارده.

ونصت المادة الـ 17 من هذا القانون، على أن أموال التحالف أموال خاصة ويكون له موازنة خاصة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وتبدأ السنة المالية للتحالف في الول من يوليو وتنتهى في اليوم الخير من يونيو من كل عام ميلادي، ويعد التحالف قوائم مالية سنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ويتولى مراجعتها أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي.