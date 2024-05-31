القاضي يحدّد 11 تمّوز موعداً للنطق بالعقوبة بحقّ ترامب

أعلن القاضي خوان ميرشان الذي يرأس محاكمة دونالد ترامب في نيويورك بقضية تزوير مستندات مالية أنّ العقوبة بحقّ الرئيس الأميركي السابق ستصدر في الساعة العاشرة من صباح 11 تمّوز (14,00 ت غ) بعدما أدانته هيئة محلّفين بكلّ التّهم الـ34 الموجّهة إليه.

وأمهل القاضي فريق الدفاع عن الملياردير الجمهوري حتى 13 حزيران لتقديم دفوعه وللنيابة العامّة حتى 27 حزيران للردّ على هذه الدفوع.