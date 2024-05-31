هيئة المحلفين تدين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 34 اتهاما بقضية تزوير الوثائق المالية

دانت هيئة محلّفين في نيويورك الخميس الرئيس السابق دونالد ترامب بكلّ التّهم الـ34 الموجّهة إليه في قضية دفع أموال خلافاً للقانون لشراء صمت ممثّلة أفلام إباحية، في تطوّر مزلزل يأتي قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.

وبذلك يصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أميركي سابق يدان جنائياً، على الرّغم من أنّ هذا الحُكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية.