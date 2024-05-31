تحدثت وسائل اعلام يمنية تابعة لحركة انصار الله عن عدوان أميركي بريطاني واسع بالطائرات الحربية وصواريخ "التوماهوك" من البوارج الحربية في البحر الأحمر، يستهدف عدة محافظات يمنية منها العاصمة صنعاء ومحافظة تعز والحديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل اعلام يمنية: اعتداء اميركي بريطاني استهدف عدة محافظات يمنية منها صنعاء ومحافظة تعز والحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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