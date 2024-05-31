رئيس مجلس النواب الأميركي: إدانة ترامب "يوم مخزٍ" في تاريخ الولايات المتحدة

أعرب رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون عن أسفه لحُكم الإدانة الجنائية التاريخي الذي أصدرته هيئة محلّفين في نيويورك بحقّ الرئيس السابق دونالد ترامب، معتبراً هذا اليوم "يوماً مخزياً" في تاريخ الولايات المتّحدة.
واعتبر الزعيم الجمهوري إنّ "اليوم هو يوم عار في التاريخ الأميركي. الديموقراطيون يهلّلون لإدانة زعيم الحزب المعارض بتهم سخيفة، بناء على شهادة محام مدان ومشطوب من سجلّ المحامين. هذه ممارسة سياسية بحتة وليست قضائية".
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