اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حُكم الإدانة الجنائية التاريخي الذي أصدرته بحقّه هيئة محلّفين في نيويورك الخميس "عاراً"، مؤكّداً أنّ "الحُكم الحقيقي" سيُصدره الناخبون يوم الانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني. وقال ترامب للصحافيين إنّ "الحُكم الحقيقي سيُصدره في 5 تشرين الثاني الشعب الأميركي".

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب تعليقا على الحكم بحقه: "الحُكم الحقيقي" سيُصدره الناخبون في 5 تشرين الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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