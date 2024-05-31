الانباء: رئيس دولة كبرى اكد لمسؤول لبناني بان الحلول في لبنان لا تكون إلا بصيغة «رابح - رابح»

اشارت صحيفة "الانباء" الكويتية الى مخاوف سمعها مسؤول لبناني رفيع من رئيس دولة كبرى التقاه مؤخرا، اذ بادره الاخير إلى القول «عليكم ان تقتنعوا ان الحلول في لبنان لن تكون الا سياسية وتوافقية وبصيغة «رابح - رابح» اي لا غالب ولا مغلوب، ومن يظن انه منتصر او غالب سيكتشف انه الخاسر الأكبر».

واوضح المسؤول نقلا عن رئيس الدولة «ان القرار الدولي 1701 جاء بعد حرب شرسة ومدمرة وخسائر بشرية ومادية فادحة، ومفاوضات مضنية، وهذا القرار عبر الالتزام الكامل ببنوده وحده يضمن الاستقرار والهدوء على جانبي الحدود الجنوبية، ويؤسس لحل نهائي ينهي نقاط الخلاف على طول الحدود البرية. ومن يعتقد في لبنان او في إسرائيل ان إسقاط هذا القرار او تجاوزه هو مكسب له، نقول له انه سيؤدي إلى الفوضى الشاملة الخارجة عن السيطرة. لذا لابد من حضور قوي وفاعل لكل مؤسسات الدولة اللبنانية في منطقة عمل قوات اليونيفيل وتحديدا المؤسسات العسكرية والامنية».

واشار إلى ان «القوى السياسية في لبنان ترتكب الخطيئة الكبرى عندما تستسهل عدم انجاز الاستحقاقات الدستورية». وسأل: «هل تعلمون ان أهم استحقاق دستوري عندنا هو الانتخابات المحلية والتي تسمونها الانتخابات البلدية والاختيارية، لأننا نتعامل معها على انه الميزان والبوصلة لتوجهات الشعب ولما يريده من خلال خياراته، الا انكم تصرون على عدم اجرائها وهذا هو السقوط الكبير للطبقة السياسية».

وحذر من ان «هناك عقلية تترسخ في لبنان، وهي عقلية قتالة، تقوم على التأبيد في الحكم، اذ لم نجد احدا يتنحى بملء ارادته لتسهيل عملية تداول السلطة، فهذا الامر متعذر عندكم ولا يحصل الا بتدخل من السماء. البعض عندكم يبقون في السلطة (عدا رئيس الجمهورية).. وهذا علامة موت للأوطان والمجتمعات، ولابد من دم جديد يضخ في الجسم المؤسساتي اللبناني، قبل ان يقع الهيكل على رؤوس الجميع».