أبرز توصيات أبو الغيط في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، بمبادرة الصين الكريمة واستضافتها أعمال الدورة العاشرة لمنتدى التعاون العربي الصيني لما لها من حضور في تاريخ العالم نعرفه ونقدره، كما أن لها تأثيرا ضخما في حاضر العالم ومستقبله نلمسه ونثمنه، كما أن تجربتها في النهضة والتقدم هي محل تقدير واحترام كبير في عالمنا العربي.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، الذي عقد في العاصمة الصينية بكين، الي مبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي جاءت لتضيف لبنة جديدة وهامة إلى صرح منتدى التعاون العربي الصيني القائم على المصالح المتبادلة، وذلك في ضوء ما توفره هذه المبادرة من فرص واسعة للتعاون، خاصة في مجالات البنية التحتية والتجارة والاستثمار وما نشهده من مشروعاتٍ تنمويةٍ عملاقة يجري تنفيذها في الدول العربية في إطار المبادرة.

وترصد الخليج 365 أبرز ما جاء في كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية:

ملتزمون بدفع العلاقات بين الدول العربية والصين الى مستقبل أفضل

منتدى التعاون الصيني العربي يعكس الرغبة المشتركة في بناء علاقات قوية

العلاقات العربية الصينية هي علاقة متنامية

منتدى التعاون الصيني العربي له برنامج تنفيذي يتابع كل القرارات ويسعى لتنفيذها

طالب بالوقف الفوري للحرب الغاشمة علي غزة وانقاذ أرواح الفلسطينيين الذين يعيشون علي حافة المجاعة، لكنها ضرورة لصيانة الضمير الإنساني، وصيانة الأخلاق والعدالة والقانون.

الصين أصبحت خلال هذه السنوات من أكبر الشركاء التجاريين للدول العربية.

التعاون يعكس حجم التبادل التجاري بين الجانبين الذي قفز من 36.4 مليار دولار أمريكي عند تأسيس المنتدى عام 2004 إلى نحو 400 مليار دولار أمريكي عام 2023.

المبادرة من فرص واسعة للتعاون، خاصة في مجالات البنية التحتية والتجارة والاستثمار وما نشهده من مشروعاتٍ تنموية عملاقة يجري تنفيذها في الدول العربية في إطار المبادرة.