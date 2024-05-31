"مؤمنة ولن يحدث بها تسريب".. ماذا قالت التعليم عن تأمين امتحانات الثانوية العامة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طرق تأمين امتحانات الثانوية العامة 2024، التي من المقرر انطلاقها 10 يونيو المقبل، في كافة محافظات الجمهورية.

ووفقا للوزارة، فإن الامتحانات ستكون مؤمنة بالكامل ولن يحدث تسريب نهائيا وفقا للخطة التي وضعتها الوزارة لتأمين الامتحانات، إذ أنه سيتم التصدي للغش الإلكتروني.

وبحسب الوزارة، فإن الأسئلة سوف يتم تأمينها من وقت خروجها من المطبعة حتى وصولها إلى الطلاب داخل اللجان الامتحانية في مختلف المحافظات.

وطالبت الوزارة أولياء الأمور بتوعية أبنائهم من خطورة الغش أو محاولات الغش، إذ أن كل طالب يتحمل مسئوليته الكاملة في حالة ارتكابه أي فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات.

ووفقا للوزارة، فإنها حريصة على توفير كل وسائل الراحة والهدوء داخل اللجان للطلاب، وفي المقابل يجب على الطالب أن يساعد الوزارة في تحقيق الهدوء والراحة حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

وأوضحت الوزارة، أن قانون الغش يقضي الحرمان من الامتحان، إذ تصل العقوبة لحد الحبس، موضحة أنهم لا يحرمون الطالب من الامتحان ولكن تحرر ضده الاجراءات في القضية.

وبحسب الوزارة، فإن المراقبين والملاحظين هم الركيزة الأساسية في التصدي لهذه الظاهرة، إذ أن دورهم الأكبر والأهم في جميع الإجراءات الخاصة بالتصدي للغش.

كما أن المعلم دوره كشف أي محاولات غش ولا ينتظر حتى وقوعها، لأن الامتحان هدفها قياس نواتج التعلم وليس حرب بين الوزارة والطلاب، إذ يراعى الامتحان مستويات الطلاب المختلفة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 واللجنة التي سيؤدي بها الامتحان والمواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان، الاثنين الماضي.

وأتاحت الوزارة أرقام الجلوس عبر الموقع الإلكتروني للوزارة في إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2023، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو المقبل.

وتوضح الوزارة أنه تم إتاحة البيانات منها ارقام جلوس الثانوية العامة 2024 من خلال الموقع الالكترونى عبر الرابط التالي.. اضغط هنا

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