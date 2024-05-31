الاحتلال يقتحم مدينة نابلس.. وإصابة شاب بالرصاص الحي

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر عمليات اقتحام وإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ومع مطلع فجر اليوم الجمعة 31 مايو أصيب شاب برصاص الاحتلال، خلال اقتحامها مدينة نابلس.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت مصابا برصاص الاحتلال الحي في القدم خلال مواجهات اندلعت في شارع فيصل بمدينة نابلس، عقب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

فيما استشهد مواطنون، فجر اليوم، وأصيب مواطنون آخرون في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن شهداء وصلوا أشلاء إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح نتيجة قصف عنيف نفذه طيران الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما ارتقى شهداء في استهداف منزل سكني بالمخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.. بحسب وفا .

وكانت طائرات الاحتلال قصفت منزلاً لعائلة الصوص في محيط مسجد النور في "بلوك 9" بمخيم البريج وسط القطاع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين واشتعال النيران في المنزل والمنطقة المجاورة.