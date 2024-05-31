شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 13 مجمعا زراعيا بشمال سيناء بخطة التنمية للعام المالى 24/25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى فى محافظة شمال سيناء بنصيب كبير من خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2024/2025، وذلك فى إطار الاهتمام الكبير الذى تشهده سيناء على وجه العموم.

وفيما يلى تستهدف الحكومة فى قطاع الزراعة خلال العام المالى الجديد.

إنشاء 13 تجمعا زراعيا بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الصندوق السعودى للتنمية.

استكمال إنشاء شبكة الرى العامة للمآخذ من 1-25 إلى زمام 141.995 ألف فدان.

توريد وتركيب وتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية اللازمة لإنشاء محطة طلمبات الضخ وشبكة المواسير لرى مأخذ رقم 16زمام 14505 أفدنة.

أعمال «التغذية الكهربائية - المحطات بالمشروع - منظومة الطاقة الشمسية» بهدف التحول إلى مصادر الطاقة المستدامة.

تأهيل منشآت الرى والبوابات والبدالات على مجارى الرى والصرف.

إنشاء شبكة الصرف المغطى زمام 6300 فدان ورصف جسور الترع وخلافه، بهدف رفع كفاءة البنية القومية للرى والصرف.

أعمال الحماية من أخطار السيول.

إنشاء محطة بحوث بالوظة بشمال سيناء.

أعمال أغطية للجابيونات للترع وإعادة تأهيل محطات الصرف.