محامي ترامب: سنستأنف حكم الإدانة في أقرب وقت ممكن

أعلن وكيل الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب, المحامي تود بلانش، أنّ فريق الدفاع سيستأنف "في أقرب وقت ممكن" حكم الإدانة الذي أصدرته هيئة محلّفين في نيويورك بحقّ موكّله في قضية تزوير سجلات محاسبية.

وقال بلانش لشبكة "سي إن إن" الإخبارية "في نيويورك، تقضي الإجراءات بأن يتمّ النطق بالعقوبة أولاً، ومن ثم نستأنف".

وحدّد القاضي خوان ميرشان الذي يرأس محاكمة دونالد ترامب في نيويورك صباح 11 تموز موعداً للنطق بالعقوبة بحق ترامب الطامح للعودة إلى البيت الأبيض خلفا للرئيس الأميركي جو بايدن.