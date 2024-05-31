قتيلان وعشرة جرحى في غارات أميركية بريطانية استهدفت الحديدة في اليمن

أفادت قناة "المسيرة" اليمنية، التابعة لحركة "أنصار الله"، عن سقوط قتيلَين وعشرة جرحى في استهداف الغارات الأميركية البريطانية لمبنى الإذاعة بمديرية الحوك في الحديدة.

وكانت قد شنت غارات بريطانية أميركيو على مناطق مختلفة في اليمن، في حين أعلن الجيش البريطاني أنّه نفّذ ليل الخميس-الجمعة "عملية مشتركة" مع القوات الأميركية تضمّنت شنّ غارات ضدّ مواقع "أنصار الله" في اليمن بهدف تقويض قدراتهم العسكرية في وقت تواصل فيه دعم قطاع غزة عبر عمليات عسكرية ضد السفن الإسرائيلية والمتجهة للموانئ الإسرائيلية والسفن الأميركية والبريطانية.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أنّ معلومات استخبارية "أكّدت" ضلوع موقعين في منطقة الحُديدة في هجمات استهدفت حركة الملاحة البحرية.

كما استهدفت الغارات، وفقاً للبيان، موقعاً آخر يقع غرب الحديدة واستخدمه الحوثيون لتنفيذ هجمات بطائرات بدون طيّار.