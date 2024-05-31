لن ننهي الحرب من أجل أبنائكم.. مساعد نتنياهو يهين عائلات الأسرى في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي الخميس، لأقارب العديد من الأسرى الإسرائيليين في غزة إن الحكومة الحالية لن توافق على إنهاء الحرب مقابل إطلاق حماس سراح جميع الأسرى الذين تحتجزهم منذ 7 أكتوبر، بحسب اقتباسات نشرتها القناة 12 الليلة.

وتابع المسؤول الإسرائيلي، للعائلات في الاجتماع في وقت سابق اليوم، إنه يعتقد أن الحكومة ستكون قادرة على تحقيق صفقة "المرحلة الأولى"لعودة الأسرى فيما يسمى بالفئة الإنسانية في المستقبل القريب، وفقًا للتقرير، لكن الحرب لن تقف نهائيا.

وقال التقرير إن مستشار الأمن القومي، وهو مساعد مقرب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبخ الأقارب وأهانهم، وغادرت إحدى الأقارب الاجتماع وهي تبكي.

ونقلت القناة 12 عن هنغبي قوله للعائلات "المرحلة الأولى من الصفقة، المرحلة الإنسانية، سنتمكن من تحقيقها في غضون بضعة أشهر قصيرة. لن يستغرق الأمر عدة أشهر وليس سنوات. "

لكنه ورد أنه أضاف: "لا أعتقد أن هذه الحكومة ستنجح في إتمام الصفقة برمتها. لن تتخذ هذه الحكومة قرارًا بوقف الحرب من أجل عودة جميع الأسرى: "لن ننهي الحرب من أجل أبنائكم".

وبحسب ما ورد اعترف هانجبي "إذا لم يعد الأسرى في غضون أسابيع أو بضعة أشهر قصيرة، فليس لدينا خطة بديلة". مضيفًا : "سنواصل القتال في غزة والشمال وعندها فقط سنعيد التقييم".

رداً على ذلك، ورد أن أحد المشاركين قال، "حسنًا، لقد فقدنا"، ورد هنغبي. "صحيح".