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20 علامة للتأكد من سلامة الأضاحي واللحوم.. تعرف عليها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

حدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، 20 علامة للتأكد من سلامة الأضاحي واللحوم فى إطار الدور التوعوي والإرشادي للوزارة.

وأوضحت الوزارة أن العلامات تم تحديدها كما يلي:

بالنسبة للأضاحي:

1- أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل.

2- أن تكون العينان لامعتان براقتان، ولا يوجد بهما أى اصفرار أو احمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.

3- أن يكون تنفس الحيوان طبيعي لا يعاني من النهجان أو السعال.

4- أن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات.

5- أن يكون فم ولسان الأضحية خالى من الالتهابات والإفرازات.

6- أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد.

7- أن يكون الجلد خالى من الجروح والبقع أو التشققات، ولامع مع عدم وجود أى تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.

8- أن يكون الحيوان نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول.

9- أن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية.

10- أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام فى هذه المناطق بارزة تُحس باليد عند لمسها.

11- ألا يكون الكرش ممتلئ بشكل غير طبيعى عند الضغط عليه من جانبيه.

12- أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال.

ثانياً بالنسبة للحوم

13- لون اللحم الجيد ما بين الأحمر الفاتح والغامق

14- أن يكون نسيج اللحم صلب متماسك فلا يترك أثر عند الضغط عليه باليد

15- أن تكون اللحوم خالية من أى بقع زرقاء أو خضراء أو سوداء أو بؤر نزيفية حمراء.

16- أن تكون اللحوم ذو رائحة طبيعية جيدة، ولا يكون بها رائحة تعفن أو تزنخ.

17- ضرورة شراء اللحوم من محلات جزارة نظيفة ومعروفة.

18- التأكد من وجود أختام المجازر الحكومية على اللحوم.

19- أن تكون خالية من أى مظاهر لأنسجة مخاطية أو رخوية.

20- أن تكون قطع اللحوم متجانسة فى الشكل واللون والملمس والقوام.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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