بايدن: الطريقة الوحيدة لإبقاء ترامب خارج البيت الأبيض هي صناديق الاقتراع

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن "الطريقة الوحيدة لإبقاء دونالد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خارج البيت الأبيض هي صناديق الاقتراع".

واعتبرت الحملة الانتخابيّة للرئيس الأميركي جو بايدن أنّ حُكم الإدانة الجنائيّة الذي أصدرته هيئة محلّفين في نيويورك بحقّ منافسه دونالد ترامب هو دليل على أنّ "لا أحد فوق القانون".

وقال المسؤول في الحملة مايكل تايلر في بيان إنّه رغم هذه الإدانة "هناك طريقة واحدة فقط لإبقاء دونالد ترامب خارج المكتب البيضوي، ألا وهي بطاقة الاقتراع. فسواء أدين أو لم يُدَن فإنّ ترامب سيكون المرشح الجمهوري" للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 5 تشرين الثاني.

وكان قد أعلن وكيل الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب, المحامي تود بلانش، أنّ فريق الدفاع سيستأنف "في أقرب وقت ممكن" حكم الإدانة الذي أصدرته هيئة محلّفين في نيويورك بحقّ موكّله في قضية تزوير سجلات محاسبية.

وقال بلانش لشبكة "سي إن إن" الإخبارية "في نيويورك، تقضي الإجراءات بأن يتمّ النطق بالعقوبة أولاً، ومن ثم نستأنف".

وحدّد القاضي خوان ميرشان الذي يرأس محاكمة دونالد ترامب في نيويورك صباح 11 تموز موعداً للنطق بالعقوبة بحق ترامب الطامح للعودة إلى البيت الأبيض خلفا للرئيس الأميركي جو بايدن.