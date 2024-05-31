بدائل الثانوية العامة.. 52 مدرسة يمكن الالتحاق بها بعد ظهور نتيجة الإعدادية 2024 -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

بدائل الثانوية العامة 2024، من الكلمات الأكثر بحثا على محركات البحث خلال الفترة الحالية، تزامنا مع إعلان نتائج صفوف النقل، بالإضافة إلى اعتماد نتيجة القاهرة والجيزة صباح اليوم.

ويبحث الحاصلون على الشهادة الإعدادية، عن بدائل لمدارس الثانوية العامة، من أجل الحصول على وظيفة مضمونة من خلال تعلم حرفة أو مهنة..

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، بعض المدارس الحديثة، ضمن خطة تطوير التعليم الفني، والتي يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية التقديم فيها كبديل للثانوية العامة.

وينشر "الخليج 365" قائمة بـ 52 مدرسة متاحة للالتحاق بها بعد إتمام الشهادة الإعدادية، وهي كالآتي:

1- مدرسة الضبعة النووية.

2- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية في قويسنا.

3- مدرسة الطاقة الشمسية.

4- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية في التجمع الثالث بالقاهرة.

5- مدرسة غبور للسيارات.

6- مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية في حي الأسمرات.

7- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الميكاترونيات في مدينة بدر في القاهرة.

8- مدرسة السويدي الثانوي.

9- مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية في مدينة نصر بالقاهرة.

10- مدارس we للاتصالات.

11- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية في السلام.

12- مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل.

13- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية في بالشرقية.

14- مدرسة السكك الحديد والطرق.

15-مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية في العبور.

16- مدرسة الذهب والمجوهرات.

17- مدرسة آي- تك للتكنولوجيا التطبيقية في الشروق.

18- مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي.

19- مدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية في السلام.

20- مدرسة الهيئة العربية للتصنيع.

21- مدرسة حلوان للتكنولوجيا التطبيقية في حلوان.

22- مدرسة الأثاث بدمياط.

23- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية في حي الأسمرات.

24- مدرسة الترسانة البحرية بالإسكندرية.

25- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية في الهرم.

26- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.

27- مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية.

28- مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

29- مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية في إدارة شمال بورسعيد التعليمية.

30- مدرسة البتروكيماويات.

31- مدرسة "إم سي في" للتكنولوجيا التطبيقية في الصالحية.

32- المدرسة التجارية.

33- مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية في الشيخ زايد.

34- مدرسة الغزل والنسيج.

35- مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية في المنيا.

36- مدرسة مبارك كول.

37- مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية في أبوقرقاص.

38- مدرسة الإنتاج الحربي بالسلام.

39- مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالعاشر من رمضان.

40- مدرسة أحمد تعلب الفندقية.

41- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في سموحة.

42- مدارس البترول.

43- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية في 6 أكتوبر بالإسكندرية.

44- مدارس التمريض العام.

45- مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في حي الأربعين بأسيوط.

46- المدارس العسكرية الرياضية.

47- مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في المنيا الجديدة.

48-مدرسة المتفوقين.

49- مدرسة الثانوي الجوي.

50- مدرسة البريد.

51- مدرسة الثانوي الإيطالي سالزيان.

52- مدرسة الثانوي البريطاني.

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