وزير الدفاع الاميركي التقى نظيره الصيني في سنغافورة

التقى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن نظيره الصيني دونغ جون في سنغافورة، في أول اجتماع عسكري على هذا المستوى بين القوتين منذ 18 شهراً.
واشار مصدر لوكالة "فرانس برس"، الى أن "الاجتماع بدأ قبيل الساعة 13,00 (05,00 ت غ) في فندق شانغريلا الفخم بالعاصمة السنغافورية، حيث يعقد منتدى أمني سنوي. ويؤمل في أن تساهم المباحثات العسكرية النادرة بين واشنطن وبكين، في ضبط التوترات بشأن قضايا خلافية أبرزها تايوان".
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