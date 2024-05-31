أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية- إرنا، بأنّ رئيس مجلس الشورى الأسبق علي لاريجاني ترشّح لانتخابات الرئاسة في إيران.

وأمس، بدأت عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران حيث ستستمر حتى 6 حزيران 2024.

وتستمر هذه العملية لفترة 5 أيام، ليتم بعدها تحديد المؤهلين الذين تتوفر لديهم الشروط اللازمة، في حين ستجرى الانتخابات الرئاسية الـ14 في البلاد يوم 28 حزيران المقبل.

وفي الوقت الحاضر يتولى محمد مخبر منصب القائم بأعمال الرئاسة الإيرانية إثر رحيل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الأحد 19 أيار ورفاقه في حادث سقوط المروحية التي كانت تقلهم، بسبب سوء الاحوال الجوية، في منطقة ورزقان بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب ايران بعد العودة من منطقة خدا آفرين، حيث شارك رئيسي في مراسم تدشين سد "قيز قلعة سي" على نهر ارس الحدودي المشترك مع نظيره الاذربيجاني الهام علييف.