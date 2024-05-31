الحكومة الأسترالية سترسل أكثر 20 مليون دولار أميركي لحل مشاكل الطاقة في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأسترالي بيني وونغ أن "بلاده سترسل أكثر من 20 مليون دولار إلى أوكرانيا لتأمين موارد الطاقة والاحتياجات الأساسية"، موضحا أن "الحكومة الأسترالية سترسل 31 مليون دولار أسترالي آخر (20.5 مليون دولار أميركي) لحل مشاكل الطاقة في أوكرانيا".

واشار الى ان "كانبيرا ستقوم بتحويل 1 مليون دولار أسترالي آخر (663.7 ألف دولار) إلى منظمة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لإعادة تأهيل أفراد القوات الأوكرانية الذين أصيبوا".

وكانت أوكرانيا قد طلبت من أستراليا توفير 80 ألف طن من الفحم لموسم التدفئة هذا العام، ورفض رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، موضحا أن كييف يمكن أن "تجد الفحم أقرب بكثير" (من أستراليا).

يتجاوز المبلغ الإجمالي للأموال التي خصصتها كانبيرا لمساعدة كييف منذ آ ذار 2022 حوالي 700 مليون دولار.