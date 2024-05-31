الجزيرة: الجيش الاسرائيلي انسحب من مخيم جباليا وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا وبيت حانون وجميع مناطق شمال قطاع غزة

افادت قناة "الجزيرة" بأن الجيش الاسرائيلي انسحب من مخيم جباليا بعد عملية استمرت 20 يوما. كما انسحب الجيش الاسرائيلي من تل الزعتر ومشروع بيت لاهيا وبيت حانون وجميع مناطق شمال قطاع غزة. وشهد مخيم جباليا اشتباكات عنيفة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها الأعنف منذ السابع من تشرين الأول الماضي. وقصف الجيش الإسرائيلي مخيم جباليا من الجو والبر بالطائرات والمدفعية، ودمر مئات المنازل، وقتل العشرات في محاولة منه لتمهيد الأرض من أجل تقدم القوات البرية التي واجهت مقاومة شرسة داخل المخيم الذي يعد أحد أهم معاق حما» في قطاع غزة.

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