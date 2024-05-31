فرنجية يعيد طرح فكرة حرفوش حول إنتخاب الرئيس من الشعب

لافتاً ما تسرب عن رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية، في الساعات الماضية، أنه طرح على الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان أن يتم إنتخاب رئيس الجمهورية من الشعب، بحيث يكون فرنجية قد أعاد طرح الفكرة التي طرحها صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش.

في هذه السياق، كان بعض المعلومات الصحافية قد تحدثت عن أن فرنجية طرح على لودريان أن يصار إلى إنتخاب الرئيس المقبل مباشرة من الشعب، ليعرف من هو الذي يحظى بتوافق وطني.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها السياسيون إلى تبني طروحات حرفوش، فقد سبق وحصلت في عدة مناسبات، لكن السؤال هو لماذا لم تسر القوى السياسية بمشروع حرفوش منذ البداية، الم تكن الانتخابات الرئاسية قد انجزت منذ عام ونصف؟.