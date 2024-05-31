افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "يسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة حال من الهدوء الحذر يخرقه احيانا طلعات استكشافية للمسيرات التجسسية نوع ام كا فوق المنطقة وصولا حتى أجواء مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي وسهل البقاع واقليم التفاح وذلك بعد ان خفت حدة الاشتباكات على جبهة المزارع والمستعمرات الاسرائلية في الجليل الاعلى".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي وسط تحليق للطيران التجسسي الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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