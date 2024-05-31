الجيش الإسرائيلي: طائراتنا قصفت 4 مجمعات عسكرية لحزب الله في منطقتي عيترون ومركبا

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "طائراتنا قصفت 4 مجمعات عسكرية لحزب الله في منطقتي عيترون ومركبا في جنوب لبنان". وفي وقت سابق، أقرّ الجيش الإسرائيلي، بمقتل جنديين في معارك قطاع غزة. هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح وجباليا بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.

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