الاحتلال يقتحم قرية بجنين ويعتقل 4 مواطنين

ياسر رشاد - القاهرة - تكتظ السجون الإسرائيلية بأصحاب الأرض الفلسطينيين، حيث تقوم قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي باعتقال الكثيرين بشكل يومي، بالرغم من الإدانة العالمية لما تقوم به من أعمال وحشية في حق المدنيين، ومع فجر اليوم الجمعة الموافق 31 مايو، اعتقل الاحتلال أربعة مواطنين من قريتي فقوعة وجلبون شمال شرق جنين.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد إبراهيم سيباني وعاملين من قطاع غزة لم تعرف هويتهما بعد، عقب اقتحام فقوعة ومداهمة منازل .

وفي سياق متصل، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشاب مالك عامر أبو الرب من قرية جلبون أثناء تواجده في أراضي عام 1948.

اقتحام نابلس وإطلاق الرصاص الحي

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وأصيبت شاب بالرصاص الحي، وذلك مع مطلع فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت مصابا برصاص الاحتلال الحي في القدم خلال مواجهات اندلعت في شارع فيصل بمدينة نابلس، عقب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من الجيبات الاحتلالية اقتحمت أحياء عدة من المدينة، وداهمت عددا من المنازل واعتقلت منها المواطن أحمد عمران من شارع اسو.. بحسب "وفا".

وكانت قوة احتلالية مع جرافة عسكرية اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس صباح اليوم وسط اطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في حارة الحشاشين داخل المخيم.