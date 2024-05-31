شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مشروعا قوميا فى قطاع مياه الشرب بجنوب سيناء بخطة التنمية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظي قطاع مياه الشرب باهتمام كبير فى الموازنة العامة الجديدة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025، ولمحافظة جنوب سيناء اهتمام خاص، ووفقا لخطة التنمية تعتزم الحكومة خلال العام المالى الجديد تنفيذ.

1. إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب بعدة مراكز، منها " شرم الشيخ، الطور، طابا، أبوذهب، رأس سدر".

2. إحلال وتجـديد «طوارئ مياه الشرب» وإعادة تأهيل محطة معالجة دهب.

3. إحلال وتجديد محطات وشبكات صرف صحى بمراكز الطور، سانت كاترين.

4. استكمال المرحلة الثانية من ازدواج خط مياه النفق/أبورديس بطول 168كم، ورفع طاقة محطة مياه غرب النفق 35 إلى 70 ألف م3/يوم، ورافع مياه رأس مسلة، ورافع مياه رأس ملعب.

5. إنشاء عدد 4 خزانات مياه بمدن «رأس سدر - أبوزنيمة - أبورديس - الطور» سعة 10 آلاف متر لكل خزان.

6. إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينتى «رأس سدر - أبوزنيمة» لكل منهما طاقة 30 ألف م3/ يوم.

7. إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينتى «دهب - نويبع» لكل منهما طاقة 15 آلاف م3/ يوم.

8. إنشاء شبكات مياه وروافع وخزانات بمنطقتى الجبيل والوادى بطور سيناء، وتطوير 3 روافع بمدينة سانت كاترين «الوطية مساعدة – الرئيسية.

9. إنشاء خزان أرضى بمدينة دهب سعة 5000 الخط الصاعد والهابط.

10.إنشاء خزان تكديس المياه الجنوبى سعة 20000 مدينة شرم الشيخ.

11.استكمال 2 محطة تحلية «توسعات محطة تحلية نبق طاقة 6 آلاف م3/ يوم- محطة تحلية نبق الجديدة طاقة 6 آلاف م3/ يوم» بمدينة شرم الشيخ.

12.إنشاء مأخذ بحرى لمحطة تحلية مياه البحر، ولمحطتى الشباب ونبق طاقة 35 ألف م3/ يوم بمدينة شرم الشيخ.