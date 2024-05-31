وزير الدفاع الاميركي اكد لنظيره الصيني التزام الولايات المتحدة بمبدأ الصين الواحدة

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال لقائه نظيره الصيني دونغ جون في سنغافورة، أن "واشنطن وبكين ستستأنفان المباحثات العسكرية الهاتفية خلال الأشهر المقبلة".

كما أكد أوستن لدونغ "التزام الولايات المتحدة بمبدأ الصين الواحدة، ووجوب عدم استخدام بكين الانتقال السياسي في تايوان ذريعة لاتخاذ تدابير قسرية".

والتقى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن نظيره الصيني دونغ جون في سنغافورة، في أول اجتماع عسكري على هذا المستوى بين القوتين منذ 18 شهراً.

واشار مصدر لوكالة "فرانس برس"، الى أن "الاجتماع بدأ قبيل الساعة 13,00 (05,00 ت غ) في فندق شانغريلا الفخم بالعاصمة السنغافورية، حيث يعقد منتدى أمني سنوي. ويؤمل في أن تساهم المباحثات العسكرية النادرة بين واشنطن وبكين، في ضبط التوترات بشأن قضايا خلافية أبرزها تايوان".