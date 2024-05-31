سلطات روسيا: تعليق موقّت لحركة الطيران بمطارين في تاتارستان بسبب خطر هجمات بمسيَّرات

أعلنت وكالة الطيران الروسية، عن تعليق موقّت لحركة الطيران بمطاري قازان ونيجني كامنسك في تاتارستان بسبب خطر هجمات بمسيَّرات.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط 2022، تنفيذ ما تسميها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، في وقت يتقدم فيه الجيش الروسي في ساحة القتال، خصوصًا مع الهجوم البرّي الذي يشنّه على منطقة خاركيف.