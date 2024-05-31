وفاة 22 شخصا بسبب ضربة شمس في 3 ولايات شرق الهند

افادت السلطات الهندية بـ"وفاة 22 شخصا على الأقل بسبب ما يشتبه أنه ضربة شمس في 3 ولايات شرق البلاد"، فيما تشهد المنطقة موجة حر شديدة من المتوقع أن تستمر حتى يوم السبت.

وأوضحت السلطات أن "ولايتي بيهار وأوديشا، تواجهان موجة حر شديدة من المتوقع أن تستمر حتى السبت".

وتشهد الهند صيفا حارا للغاية، وسجل جزء من العاصمة دلهي أعلى درجة حرارة على الإطلاق في البلاد بلغت 52.9 درجة مئوية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في شمال غرب ووسط الهند في الأيام المقبلة، فمن المرجح أن تستمر موجة الحر السائدة على شرق الهند لمدة يومين، حسبما ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية (IMD)، التي تعلن عن موجة حر عندما تكون درجة الحرارة أعلى من المعتاد بمقدار 4.5 إلى 6.4 درجة مئوية.