بدء انتشال الجثامين من مناطق شمال غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي ومستشفى العودة يستقبل الجرحى

بدأ الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال جثامين القتلى الفلسطينيين من عدد من المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة "شهاب" التابعة لحركة "حماس".

بدوره، أعلن القائم بأعمال مدير مستشفى العودة في غزة، أنّ "المستشفى باشر باستقبال المرضى والجرحى بعد انسحاب قوات الاحتلال من محيطه".

وكانت قد أفادت قناة "الجزيرة" بأن الجيش الاسرائيلي انسحب من مخيم جباليا بعد عملية استمرت 20 يومًا، كما انسحب من تل الزعتر ومشروع بيت لاهيا وبيت حانون وجميع مناطق شمال قطاع غزة، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول.

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، والتي تبكّد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة في مختلف أنحاء القطاع، خصوصًا مع التصعيد في رفح.