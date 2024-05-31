الأمين العام للناتو: ما تقوم به روسيا هو حرب عدوانية وأوكرانيا لها الحق باستهداف أماكن عسكرية داخل روسيا

قلل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ من تهديدات روسيا بالتصعيد بعدما سمحت الولايات المتحدة لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

واكد ستولتنبرغ لصحافيين خلال لقاء لوزراء خارجية الناتو في براغ انه "ما من جديد وهذا جزء من جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمنع أعضاء الناتو من دعم أوكرانيا"، معتبرا ان "ما تقوم به روسيا هو حرب عدوانية وأوكرانيا لها الحق في استهداف أماكن عسكرية داخل روسيا".

وشدد على "اننا نريد أن يقوم الحلف بدور أكبر في دعم وتدريب القوات الأوكرانية وسنقدم دعما طويل المدى".