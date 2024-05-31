قلل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ من تهديدات روسيا بالتصعيد بعدما سمحت الولايات المتحدة لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.
واكد ستولتنبرغ لصحافيين خلال لقاء لوزراء خارجية الناتو في براغ انه "ما من جديد وهذا جزء من جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمنع أعضاء الناتو من دعم أوكرانيا"، معتبرا ان "ما تقوم به روسيا هو حرب عدوانية وأوكرانيا لها الحق في استهداف أماكن عسكرية داخل روسيا".
وشدد على "اننا نريد أن يقوم الحلف بدور أكبر في دعم وتدريب القوات الأوكرانية وسنقدم دعما طويل المدى".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام للناتو: ما تقوم به روسيا هو حرب عدوانية وأوكرانيا لها الحق باستهداف أماكن عسكرية داخل روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.