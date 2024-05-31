ياسين: المواد الكيميائية في معمل الزوق حارقة وليست متفجّرة ويجب ترحيلها لدول تعالجها بالطرق المناسبة

شدد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، على أنّه "يجب ترحيل المواد الكيميائية من معمل الزوق بأسرع وقت إلى دول تعالجها بالطرق المناسبة".

وأكّد، في حديث لإذاعة "صوت لبنان"، أنّ "المواد في معمل الزوق هي مواد حارقة وليست متفجّرة".

وسبق وأن أكدت مؤسسة "كهرباء لبنان"، في 29 أيار، أن المواد الكيميائية الموجودة في معمل الزوق الحراري، وفقا لإفادة الجهات الأمنية ووفقا لإفادة شركة CombiLift الألمانية المتخصصة بتلف المواد الكيميائية، هي مواد غير قابلة للاشتعال او الانفجار، وبالتالي لا تشكل أي خطر على السلامة العامة في المعمل وفي محيطه.

وأوضحت أنّه "تم نقل كافة حقوق وملكية هذه المواد وحاوياتها إلى الشركة الألمانية CombiLift ممثلة بشركة Tecmo، ولكن لم تتمكن الشركة بعد من ترحيل هذه المواد إلى خارج لبنان في انتظار حصولها على موافقة وزارة البيئة لهذه الغاية والتي هي من مسؤولية الشركة، التي أنذرت المؤسسة مؤخرا بفسخ العقد معها بسبب ذلك".

وأكدت المؤسسة أنّ الشركة نفت بشكل قاطع إشاعة "وجود مادة نيترات الأمونيوم" في معمل الزوق.