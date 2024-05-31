الشؤون العقارية: يمكن الحصول على إفادات عقارية عن قضاء مرجعيون حاصبيا من مبنى أمانة السجل العقاري بالنبطية

أعلنت وزارة المالية، أنّه "نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والمتمثلة بالعدوان الاسرائيلي على القرى والبلدات الجنوبية، مما أدى الى الاقفال القسري لامانة السجل العقاري في مرجعيون حاصبيا، تعلن المديرية العامة للشؤون العقارية، وبشكل موقّت، أنه بات بإمكان المواطنين، الحصول على افادات عقارية عن قضاء مرجعيون حاصبيا من مبنى امانة السجل العقاري في النبطية، وذلك نهار الأربعاء من كل أسبوع على أن تسلّم في اليوم نفسه، تسهيلًا لأمور المواطنين خلال هذه المرحلة".

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