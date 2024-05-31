مؤسسة مياه البقاع أطلقت حملات التعيير في عدد من المناطق البقاعية

أعلنت مؤسسة مياه البقاع إنتهاء حملة تعيير في منطقة الفاكهة- الجديدة والنبي عثمان وذلك بهدف تأمين المياه الى جميع مشتركيها بصورة عادلة، منتظمة ودورية، مشيرة إلى أن الحملة بدأت حاليًا في بلدات النقرة - مقراق - التوفيقية والأمهزية، وهي بصدد إستكمال عملها في هذا الإطار في بلدة رأس بعلبك خلال الأيام القليلة المقبلة.

ودعت المؤسسة المواطنين المخالفين الى تسوية أوضاعهم بصورة عاجلة والمبادرة الى الإشتراك بطريقة رسميّة لأن ورش عملها ستعمد الى إزالة جميع المخالفات، إضافةً الى تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.

وأوضحت أنّ هذه الحملة ستمتد تباعاً على كافّة المناطق في النطاق الإستثماري لمؤسسة مياه البقاع.