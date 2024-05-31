ليس في غزة .. مجدي الجلاد: ميدان الحرب الحقيقي داخل الكيان الإسرائيلي

الشارقة - اميمة ياسر - قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير وكالة أونا للصحافة والإعلام المالكة لمواقع ( مصراوي - يلا كورة- الكونسلتو- شيفت )، إن ميدان الحرب الحقيقي ليس في غزة وإنما داخل الكيان الإسرائيلي نفسه، حيث يبرز الصراع بين اليمين الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نيتنياهو.

خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "خلاصة الكلام"، على قناة النهار، أوضح الجلاد، الخسائر الكبيرة التي تكبدتها إسرائيل نتيجة استمرار عملياتها العسكرية في غزة، مشيرًا إلى أن تلك الخسائر لم تتوقف فقط في تحول الرأي العالمي تدريجيا ضد هذا الكيان، بل لوحظ ذلك أيضا من خلال الاعترافات الرسمية بالدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى تعطيل عملية التطبيع مع عدة دول.

أضاف الجلاد أن موقف المملكة العربية السعودية الرافض للتطبيع دون حل القضية الفلسطينية كان له دور في إفقاد إسرائيل للإجماع العربي على التطبيع، مما أثر سلبا على المكاسب الاقتصادية المحتملة من التبادل التجاري مع المملكة، مضيفا: "السعودية أكدت عدم التحدث في تطبيع مع إسرائيل دون دولة فلسطينية، وبالتالي فقدت إسرائيل الإجماع العربي على التطبيع بجانب خسارتها للمكاسب الاقتصادية مع دولة بحجم المملكة".

وفي حديثه عن دور الولايات المتحدة، انتقد الجلاد بشدة أداء الإدارة الأمريكية في التعامل مع الأزمة، واصفا إياه بالضعيف والغبي، مشيرا إلى عجز واشنطن عن حماية مصالح إسرائيل، التي ينظر إليها بصفتها الولاية الأمريكية رقم 51.

وأكد أن الفشل الذي شهده السابع من أكتوبر لم يتم تقصيه بعد في الأوساط الإسرائيلية، معتبرا أن نهاية الحرب في غزة وبساعاتها الأخيرة تمثل فصلا جديدا سيشهد إعلان مثول نيتنياهو أمام القضاء الإسرائيلي.