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القيادة المركزية الأميركية تدمر منصتي صواريخ للحوثيين باليمن

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ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها نجحت في تدمير منصتي إطلاق صواريخ في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وأضافت أمس في بيان، أنه بشكل منفصل أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها إلى البحر الأحمر. 
وتابعت في بيانها: «لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية».
كما أشارت القيادة المركزية الأميركية إلى أنها نجحت أيضاً في تدمير منظومتين جويتين غير مأهولتين فوق البحر الأحمر تم إطلاقهما من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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