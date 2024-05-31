متحدث باسم شولتس: ألمانيا تحيز لأوكرانيا استخدام أسلحة ألمانية لضرب أهداف داخل روسيا

أعلن متحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس، أنّ ألمانيا تحيز لأوكرانيا استخدام أسلحة ألمانية لضرب أهداف داخل روسيا، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

وفي وقت سابق، شدد نائب رئيس مجلس الأمن القومي دميتري مدفيديف، على أنّ روسيا جادة في "تلويحنا باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية ضد أوكرانيا".

ورأى أنّ "الخلاف مع الغرب قد يتحوّل لحرب شاملة"، وذلك مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

وأعلن الجيش الروسي السيطرة على 880 كيلومتر مربع من أراضي أوكرانيا منذ بداية العام، مؤكدًا أنّه يتقدم في جميع الاتجاهات في أوكرانيا.

وشدد رئيس لجنة الدفاع بالدوما الروسي أندريه كارتابولوف، على أنّ "السماح لأوكرانيا باستهدافنا بأسلحة أميركية سيصعّد الوضع ويعرّض أميركا للتهديد"، مشيرًا إلى أنّ "استمرار التصعيد سيدفع روسيا للرد وسيكون حساسا وغير متماثل"

وأمس، أعلن مسؤول أميركي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس"، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن أعطى الضوء الأخضر لأوكرانيا لضرب أهداف في الأراضي الروسية بالقرب من منطقة خاركيف، ضمن شروط معينة، بعدما كان في وقت سابق معارضا لذلك.

بدوره، رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ أنّ "ما تقوم به روسيا هو حرب عدوانية وأوكرانيا لها الحق في استهداف أماكن عسكرية داخل روسيا".