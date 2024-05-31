كهرباء قاديشا استنكرت التعرض لجابي لديها وطلبت من الأجهزة الأمنية كشف الفاعلين

استنكرت شركة كهرباء "قاديشا" بشدة الحادثة التي تعرض لها عبد الله كريم الذي يعمل في قاديشا بصفة جابي"، معتبرة ان "هذه الحادثة هي سابقة خطيرة، وان قاديشا تطلب من الاجهزة الامنية التحقيق وكشف الفاعلين وانزال اقصى العقوبات بالمعتدين، لكي لا يتكرر مثل هذا الفعل، مع العلم بان قاديشا تقوم بمهامها في ظل ظروف صعبة جدا من اجل تأمين حاجات المواطنين".

واكدت الشركة في بيان أنه "رغم كل الصعوبات سوف تستمر قاديشا بخدمة جميع المواطنين والعمل على تحسين هذا المرفق العام".