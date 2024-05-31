أمن الدولة اوقفت سارق دراجات نارية يبتز اصحابها في بيروت

رصدت أمن الدولة شاب يسرق الدرّاجات الناريّة في بيروت، بعد انتشار فيديو له على صفحة "وينيّه الدولة". وبعد أخذ إشارة القضاء، أوقفته دوريّة من مديريّة بيروت الإقليميّة - مكتب بيروت الثالثة، وأثناء التحقيق معه، اعترف بسرقة الدرّاجات الناريّة وابتزاز أصحابها لإعادتها لهم مقابل مبالغ ماليّة، واعترف ببيع العديد منها في المخيّمات الفلسطينيّة واستبدال ثمنها بالمخدّرات. أُجري المقتضى القانونيّ بحقّه بناءً على إشارة القضاء.

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