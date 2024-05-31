الخطة والموازنة بمجلس النواب : من سيخسر بسبب الدعم النقدي «الحرامية اللي بيخبزوا العيش وزنه أقل»

الشارقة - اميمة ياسر - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موازنة العام المالي الجديد، والتي سيبدأ البرلمان مناقشتها يوم الأحد المقبل، تتضمن تخصيص 95مليار جنيه لدعم الخبز، منها 91 مليار لدعم رغيف الخبز، وأكثر من 4 مليارات جنيه للمناطق التي لا يوجد بها مخابز في سيناء ومطروح، والتي يتحصل سكانها على الدقيق بدلاً من الخبز.

وأيد خلال تصريحات لبرنامج «مانشيت» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الخميس، مقترح تحول الدعم السلعي من العيني إلى النقدي؛ وذلك من أجل ضمان وصوله إلى المستحقين الفعليين.

واقترح من جانبه تقديم الدعم النقدي عبر بطاقات خاصة تتيح للمواطنين شراء السلع الغذائية فقط، قائلا: «لازم الدعم يصل لمن يستحقه، في صورة دعم نقدي على كارت مش فلوس نقدي في اليد، بحيث المواطن يشتري الخبز والسلع التموينية، بحيث أنه في الأخر ميشتريش بها سجائر، لأن الكارت بيشتري سلع محددة».

وأشار «عمر» إلى أن جزءًا كبيرًا من دعم الخبز لا يصل إلى المستحقين؛ نتيجة ما يتعرض له من التسرب أو التلاعب، مستشهدًا بمثال وزن رغيف الخبز الذي يفترض أن يكون 90 جرامًا، قائلا:« عمرك ما تلاقيه 90 جراما.. ثلث الدعم أو أكثر لا يصل إلى مستحقيه».

وأشار إلى اختلاف تكلفة القمح في الموازنة الجديدة مقارنة بموازنة العام المالي الجاري؛ نتيجة تعويم الجنيه، مؤكدًا أن الدعم النقدي سيضمن وصول الدعم كاملاً إلى المواطن المستحق للدعم.

وأوضح أن التحول إلى الدعم النقدي سيؤثر على الذين يستفيدون من التلاعب في وزن رغيف الخبز والاستيلاء على جزء من الدعم، قائلا: «في حال التحول للدعم النقدي فإن الدعم سيصل إلى مستحقيه بالكامل، لكن من سيخسر الحرامية في الوسط ،اللي بيخبزوا العيش وزنه أقل، وبيسرقوا، هولاء من سيخسروا، محدش يزعل عليهم».