شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب أرمينيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر أرمينيا ،اليوم الجمعة.

وأفادت شبكة رصد الزلازل التابعة للخدمة الإقليمية للحماية من الزلازل التابعة لوزارة داخلية أرمينيا بأن الزلزال وقع على بعد، 14 كم من مدينة يريفان جنوب شرق البلاد وعلى عمق 10 كم.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

