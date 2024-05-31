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زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب أرمينيا

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واس - يريفان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب أرمينيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر أرمينيا ،اليوم الجمعة.
وأفادت شبكة رصد الزلازل التابعة للخدمة الإقليمية للحماية من الزلازل التابعة لوزارة داخلية أرمينيا بأن الزلزال وقع على بعد، 14 كم من مدينة يريفان جنوب شرق البلاد وعلى عمق 10 كم.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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