مسؤول إسرائيلي: هناك اقتراح بترتيبات لهدنة وإذا لم يتم الرد عليه ستمضي إسرائيل في حرب مكثفة بغزة

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن "هناك اقتراح بترتيبات لهدنة وإذا لم يتم الرد عليه ستمضي إسرائيل في حرب مكثفة بغزة".

واعتبر المسؤول الاسرائيلي انه "إذا كانت حماس تعتقد أن بوسعها إملاء الشروط للتوصل لوقف إطلاق النار فهي مخطئة".