نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن "هناك اقتراح بترتيبات لهدنة وإذا لم يتم الرد عليه ستمضي إسرائيل في حرب مكثفة بغزة".
واعتبر المسؤول الاسرائيلي انه "إذا كانت حماس تعتقد أن بوسعها إملاء الشروط للتوصل لوقف إطلاق النار فهي مخطئة".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إسرائيلي: هناك اقتراح بترتيبات لهدنة وإذا لم يتم الرد عليه ستمضي إسرائيل في حرب مكثفة بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.