الخارجية الإسبانية أعلنت رفض كل تقييد تعتزم إسرائيل فرضه على أنشطة قنصليتها في القدس

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس "رفض إسبانيا كل تقييد تعتزم إسرائيل فرضه على أنشطة قنصليتها في القدس ردا على اعتراف مدريد بدولة فلسطين".

واشار في حديث مع إذاعة "أوندا سيرو"، الى اننا "أرسلنا هذا الصباح مذكرة شفهية للحكومة الإسرائيلية رفضنا فيها أي تقييد للنشاط المعتاد للقنصلية العامة الإسبانية في القدس، إذ أن وضعها مكفول بموجب القانون الدولي".

وأضاف "بالتالي لا يمكن تغيير هذا الوضع بشكل أحادي من جانب إسرائيل"، مشيرا الى أن مدريد طلبت من اسرائيل العودة عن هذا القرار".

ولفتت وزارة الخارجية الإسرائيلية الى أنها "طلبت من القنصلية الإسبانية في القدس التوقف عن تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اعتبارا من الأول من حزيران بسبب اعتراف مدريد بدولة فلسطين".

وإسبانيا إحدى الدولة الأوروبية الأكثر انتقادا لإسرائيل بسبب الحرب في غزة.

أعلنت إسبانيا وإيرلندا والنروج الأسبوع الماضي الاعتراف بدولة فلسطين، في قرار دخل حيز التنفيذ في 28 أيار/مايو وأثار غضب إسرائيل.